Oy verme işlemi saat 17.00'da bitecek

31 Mart 2024 08:31 - Güncelleme : 31 Mart 2024 08:33

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Partilerin oy oranları ve sandık sonuçları büyük bir önem arz ederken, seçim gününe dair detaylar da merak konusu oluyor. İşte oy verme işlemlerinin saatleri ve süresi hakkında bilinmesi gerekenler...

OY KULLANMA SAATLERİ 31 MART 2024

Oy kullanma saatleri, 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam saat 17.00'de sona erecek. Ancak belirli illerde bu saatler farklılık gösterecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis ve diğer 26 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayacak ve saat 16.00'da sona erecek.

OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde oy verme işlemi 32 ilde saat 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlar, belirlenen saat aralıklarında oy kullanabilecek ve tercihlerini belirleyecekler.