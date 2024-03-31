Oyunu kullandı son sözü sandık görevlisine oldu! Bir acı haber daha

31 Mart 2024 13:45 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:56

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 73 yaşındaki Hasan Çay, sandıkta oyunu kullanmasının ardından rahatsızlandı. Son olarak sandık görevlisi Cafer Saban'a seslenen Çay, kendini kaybetti ve yere düştü.

Yaşlı adamın yere yığılmasıyla okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde oturan Hasan Çay’ın çiftçilik yaptığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hasan Çay’ın yeğeni Mustafa Çay, "Beraber oy kullanmaya gittik, o ayrı ben ayrı sandıklarda oy kullandık. Ben eve döndüm, arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış" dedi.

Olayın tanığı sandık görevlisi Cafer Saban, "Oyunu kullandı, imzasını attı, rahatsızlanınca oturdu. En son 'Cafer' dedi ve kendini kaybetti. Ambulans çağırdık ambulansla hastaneye kaldırıldı" diyerek yaşlı adamın en son kendi adını seslendiğini söyledi.