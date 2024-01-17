Özel hastanelerde yeni düzenleme: Para karşılığı rapor verilemeyecek

17 Ocak 2024 07:59 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 08:00

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Buna göre, özel hastaneler sadece, tedavi ettiği hastaların istirahat, iş göremezlik, tedavide kullanılan ilaç, tıbbi cihaz, malzeme kullanımına yönelik sağlık raporları ile sürücü ve sürücü adayları için sağlık raporu düzenleyebilecek.

PARA KARŞILIĞI RAPOR ENGELLENECEK

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın'ın haberine göre; Özel hastaneler Bakanlık tarafından izin verilen hâller dışında rapor veremeyecek. Böylece keyfi durumlar için para karşılığı sağlık raporu almanın önüne geçilecek.

Özel hastanelerin sağlık raporu düzenleyebilmesi için hastane yatırımcılarının en az üçte birinin sağlık mensubu olması mecburi olacak.

Sağlık raporu düzenleme izninin verilebilmesi için de iç hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarının hastane ruhsatında kayıtlı bulunması gerekecek.

Ayrıca bu branştaki kurul üyesi hekimin hastanede tam gün esasına göre çalışması şartı aranacak.