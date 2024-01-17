Tgrt Haber
17 Ocak 2024 00:34 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 00:35

Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonrası şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'i Aksaray’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
Özgür Özel&#039;den şehit ailesine ziyaret 
Şehit, Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in, Aksaray'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret 

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, ziyaret ettiği şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. 

Haberler>Gündem>Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret 
şehitziyaret
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...