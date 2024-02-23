Pamuk şekerleri yiyen ortaokul öğrencileri hastaneye kaldırıldı
Amasya'da Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri yeni hizmete giren bir marketin açılışında dağıtılan pamuk şekerleri yemeleri sonrasında hastanelik oldular. 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Amasya’da pamuk şeker yedikten sonra rahatsızlanan 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde yeni hizmete giren bir marketin açılışında pamuk şeker dağıtıldı.
PAMUK ŞEKERLERİ YEDİKTEN SONRA VÜCUTLARI KIZARDI
Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri pamuk şekerlerden yemeleri sonrası döndükleri okullarında vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve bulantı problemi yaşayınca okula ambulans çağrıldı.
GÖZLEM ALTINA ALINDILAR
11 öğrenci acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniği’ne kaldırılarak gözlem altına alındı.
AİLELER OKULA AKIN ETTİ
Öğrencilere nöbetçi öğretmenler refakat etti. Okul idaresi de ailelerine bilgi verdi. Haberi alan aileler okula akın etti.
ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ
Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.