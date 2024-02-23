Pamuk şekerleri yiyen ortaokul öğrencileri hastaneye kaldırıldı

23 Şubat 2024 20:06 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 20:28

Amasya’da pamuk şeker yedikten sonra rahatsızlanan 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde yeni hizmete giren bir marketin açılışında pamuk şeker dağıtıldı.

PAMUK ŞEKERLERİ YEDİKTEN SONRA VÜCUTLARI KIZARDI

Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri pamuk şekerlerden yemeleri sonrası döndükleri okullarında vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve bulantı problemi yaşayınca okula ambulans çağrıldı.

GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

11 öğrenci acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniği’ne kaldırılarak gözlem altına alındı.

AİLELER OKULA AKIN ETTİ

Öğrencilere nöbetçi öğretmenler refakat etti. Okul idaresi de ailelerine bilgi verdi. Haberi alan aileler okula akın etti.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.