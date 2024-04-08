Paris'te korkutan patlama! 3 kişi hayatını kaybetti 

08 Nisan 2024 01:16 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 01:16

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara bu kez Paris Hilton'a sataştı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara bu kez Paris Hilton'a sataştı

Fransa'nın Paris şehrinin 11. bölgesindeki bir apartmanın yedinci katında bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlama sonrası apartmanda yangın çıkarken içeride mahsur kalan bazı kişiler, paniğe kapılarak kendilerini aşağı attı. Atlayan kişi hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemelerde, patlamanın meydana geldiği dairede iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Apartman sakinleri, güvenlik kontrollerinin ardından yaklaşık iki saat sonra evlerine geri dönebileceklerinin bilgisini aldı.