Pazar gününe plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı... İşte 18 Şubat il il hava durumu

18 Şubat 2024 06:15 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 06:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş haric), İç Anadolu (Ankara, Eskişehir ve Sivas haric), Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ haric), Güney Doğu Anadolu (Adıyaman haric) ile Antalya, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE 18 ŞUBAT HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı, öğleden sonra Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş haric) ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge geneli (Ankara, Eskişehir ve Sivas haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

YOZGAT 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 7°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 10°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -3°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 11°C

Çok bulutlu

VAN -1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı