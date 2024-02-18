Pazar gününe plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı... İşte 18 Şubat il il hava durumu
Meteoroloji'nin verilerine göre, pazar günü bazı bölgelerde sağanak ve kar bekleniyor. Doğu bölgesi içinde çığ uyarısı yapıldı. İşte 18 Şubat Pazar gününe ilişkin hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş haric), İç Anadolu (Ankara, Eskişehir ve Sivas haric), Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ haric), Güney Doğu Anadolu (Adıyaman haric) ile Antalya, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sıcaklıkların Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İŞTE 18 ŞUBAT HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı, öğleden sonra Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş haric) ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge geneli (Ankara, Eskişehir ve Sivas haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu
YOZGAT 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON 10°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 11°C
Çok bulutlu
VAN -1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı