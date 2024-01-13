Hain saldırının ardındaki gerçek telefon sinyali mi? Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, tgrthaber.com.tr'ye açıkladı.

13 Ocak 2024 16:10 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:32

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiğini ve 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, hain saldırıların tüm detaylarını tgrthaber.com.tr'ye açıkladı. İşte detaylar...



