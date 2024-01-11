Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber! Şehidimiz var

11 Ocak 2024 23:21 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 23:32

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde 1 askerin şehit düştüğünü 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

1 ŞEHİT, 1 YARALI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

Öte yandan, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlandı. Canbulat kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.