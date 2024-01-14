Pençe-Kilit şehitleri son yolculuklarına uğurlandı! Gözyaşları sel oldu: "Koçum, sen benim babamdın babam"

14 Ocak 2024 15:21 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:28

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında oluşturulan üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 9 asker şehit oldu. Irak'ın kuzeyinden gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu.

Yapılan askeri törenin ardından kahraman şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı. Al bayrağa sarılı tabutla memleketlerine getirilen kahramanlar, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞEHİDİN BABASINI FERYADI YÜREK DAĞLADI

Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Üsteğmen Gökhan Delen(31), üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grup ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit üsteğmenin dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgundan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiine getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen(55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'nde defnedildi.



DOĞUM GÜNÜ DETAYI KAHRETTİ

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.

Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Niğde Merkeze bağlı Himmetli köyündeki baba evinde helallik alınmasının ardından 23 yaşındaki şehit Kemal Batur’un naaşı, belde meydanına getirildi. Şehidin annesi Hatice, babası Cuma ve kardeşleri törende şehit Batur'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bekar olan Kemal Batur için düzenlenen törende; 'şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK' şeklinde sloganlar da atıldı. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde belde mezarlığında defnedildi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun naaşı dün akşam askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanı'na oradan ise karayolu ile memleketi Giresun’un Görele ilçesine getirildi. Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. 3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu’nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ORDU ŞEHİDİNE AĞLADI

Şehit Murat Atar’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda askeri törenle karşılandı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi daha sonra dualar eşliğinde Ordu’nun Ünye ilçesine götürüldü.

Bugün Ünye Devlet Hastanesi’nden alınan şehidin naaşı, memleketi İkizce ilçesine getirildi. Burada evinden alınan helallik sonrası Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Şehidin yakınları burada gözyaşı döktü. Şehit Murat Atar, burada kılınan cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'nde toprağa verildi.

TABUTUN BAŞINDA EN ZOR GÖREV

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) cenazesi, Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi.

Evcin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınarak ailesinin Gökmeydan Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Evcin'in cenazesi, törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Eskişehir Valiliği tarafından tören alanında taziye çadırı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, şehit ailesi ve yakınlarının yanından ayrılmadı.

Evcin'in babası Nazif, annesi Ferah, kardeşleri Erdinç ve Ümmühan Evcin, cenaze namazı öncesi tabutun başında gözyaşı döktü.