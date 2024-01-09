Pendik'te aşırı yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

09 Ocak 2024 08:15 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 08:15

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik ilçesi Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Artuklu İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı aşırı yağıştan dolayı yıkıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediyeye ait iş makineleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yıkılan istinat duvarını yol üzerinden kaldırdı.

Zabıta ve polis ekipleri, yıkılan istinat duvarının bulunduğu yolu trafiğe kapatarak, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.