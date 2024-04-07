07 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:52
'Pes' dedirten olay: Başörtü takıp camide namaz kılan kadınları taciz etti
Samsun'da imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü takarak kadınları taciz etti. Kameralara yansıyan şahıs, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana gelen olay duyanları şaşkına çevirdi. 45 yaşlarında bir erkeğin kadın kılığına girerek namaz kılan kadınları camide taciz ettiği iddia edildi.
CÜBBE GİYDİ, BAŞÖRTÜ TAKTI
Şahıs, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı. Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı