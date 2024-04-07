'Pes' dedirten olay: Başörtü takıp camide namaz kılan kadınları taciz etti

07 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:52

Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana gelen olay duyanları şaşkına çevirdi. 45 yaşlarında bir erkeğin kadın kılığına girerek namaz kılan kadınları camide taciz ettiği iddia edildi.

CÜBBE GİYDİ, BAŞÖRTÜ TAKTI

Şahıs, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı. Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.