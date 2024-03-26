Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den kritik uyarı!

26 Mart 2024 08:43 - Güncelleme : 26 Mart 2024 08:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, dün Adana ve Muğla'da 4.0 büyüklüğünde depremler olduğunu açıkladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 2 ilde meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak uyarılarda bulundu.

"BU BÖLGE GERİLİMLİ"

Adana'daki deprem için Savrun Fayı'na dikkat çeken Görür, bölgenin gerilimli olduğunu ifade etti.

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Arkadaşlar, Topallar-Saimbeyli/Adana’da 4,0 deprem oldu. Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli."

"BU ZON DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE"

Köyceğiz'de yaşanan 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili ise Acıpayam Fay Zonu'nu işaret ederek "Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede" uyarısını yaptı.

İşte Naci Görür'ün o paylaşımı

"Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede."