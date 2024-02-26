Pişkin sahte polisin evinden çıkanlar şoke etti: "Hayırdır devrem" dedi ama...

26 Şubat 2024 11:36 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:55

Adana'da sahte polis kimliği kullandığı belirlenen bir şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahsın evinden çıkanlar şaşkınlığa neden oldu.

MEĞER KLİMA TAMİRCİSİYMİŞ

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre H.D.'nin sahte polis kimliği kullandığı bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçerek takibe aldıkları şahsın aracını Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu. Araçtan inen H.D. büyük bir pişkinlikle "Hayırdır devrem" diyerek sahte polis kimliğini gösterdi.

Polis, incelemeye aldığı kimliğin sahte olduğunu kısa sürede tespit etti. Bunun üzerine H.D., gözaltına alındı. Aslında klima tamircisi olduğu belirlenen Şüpheli emniyete götürülürken, zanlının evinde yapılan aramada sahte 2 polis kimliği, sahte MİT kimlik kartı, sahte 2 otomobil plakası, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İFADESİNDE GEREKÇESİNİ ANLATTI

H.D., ifadesinde, "İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum" dedi. İşlemleri sonrası H.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.