Pişkinliğin bu kadarı! Güvenlik kameralarını izleyince gerçek ortaya çıktı

22 Nisan 2024 09:23 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:51

Burdur merkez Konak Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, hırsız ikinci kattaki pencereden kafeye girerek kasadaki ve depodaki bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı.

Hırsız ertesi gün tekrar aynı kafeye gelerek bir miktar para ve porselen eşya çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEYİNCE ŞOKE OLDU

İkinci günün sabahında durumu fark eden kafe çalışanları kamera kayıtlarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Çalışanların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından kafede çalışma yapıldı. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"İKİ GÜN ÜST ÜSTE GELİYORLAR"

Soyulduklarını ikinci günün sabahında fark ettiklerini dile getiren kafe yetkilisi Buğra Çığ, "20 ve 21 Nisan gecesi dükkanımıza kimliği belirsiz 2 kişi geliyor. Biri dışarıda sürekli etrafı gözetliyor, biri ise üst kattan içeriye giriyor ve kasamızdaki parayı çalıyor. Daha sonra depomuza giriyor, depodan da bir miktar para çalıyor. Parayı çaldıktan sonra ikisi beraber dükkandan çıkıp gidiyorlar. Biraz maddi kaybımız var onun haricinde bir sıkıntı yok. İki gün üst üste geliyorlar. Biz hemen olayı anladıktan sonra polisi aradık. Şu an için incelemeler devam ediyor” dedi.