PKK propagandası yapanlara şafak baskını: Gözaltılar var

17 Ocak 2024 08:45 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:02

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yapan kişilere yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine yapılan şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 328 adet fişek, 1 adet şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, 2 araç ve 2 adrese yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet şarjör, 8 kilo 700 gram gümrük kaçağı çay, 148 paket gümrük kaçağı sigara, 4 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Operasyon sonunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen şüpheliler tutuklandı.