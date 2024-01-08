Polis adım adım izlerini sürdü! Adana'da 4 şehir eşkıyası kodese gönderildi

08 Ocak 2024 20:12 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 20:24

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi oturduğu evin girişinde silahla vurarak öldürmekten gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 21 Aralık 2023 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 58. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saltuk Apartmanı önünde otomobilinden inerek evine girmek isteyen Turan Rigan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Rigan’ı öldüren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerin ardından polis, M.B., O.Ç., B.U., G.A. adlı kişileri tespit etti.

4 TUTUKLAMA

Şüpheliler 5 Ocak günü şafak vakti yapılan operasyonla ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet balistik çelik yelek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, "planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme" suçundan tutuklandı.