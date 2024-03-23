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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 21:35 - Güncelleme : 23 Mart 2024 21:36

Polis aracı TEM'de kontrolden çıktı bariyerle çarptı: Polisler yaralı

TEM Otoyolu'nda polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Araçta sıkışan görevli memurlar güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis aracı TEM&#039;de kontrolden çıktı bariyerle çarptı: Polisler yaralı

TEM Otoyolu Dilovası Rampası mevki Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polisler Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Polis aracı TEM'de kontrolden çıktı bariyerle çarptı: Polisler yaralı - 1. Resim
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis aracı TEM'de kontrolden çıktı bariyerle çarptı: Polisler yaralı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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