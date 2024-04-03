Polis aracı ve servis minibüsü çarpıştı: 2'si polis yaralılar var

03 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:12

Esenler O-3 Tem bağlantı yolu Atışalanı çıkışında polis aracı servis minibüsüne çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenler O-3 Tem bağlantı yolu Atışalanı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, yolcu indirmek için aniden yavaşlayan servis minibüsüne, arkadan gelen polis aracı çarptı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 polis memuru ve serviste bulunan 2 kişi yaralandı. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu.