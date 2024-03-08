Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Polis tek tek uyardı! Bu tuzaklara düşmeyin!
08 Mart 2024 09:31 - Güncelleme : 08 Mart 2024 09:48

Polis tek tek uyardı! Bu tuzaklara düşmeyin!

Bursa'da polis ekipleri son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis tek tek uyardı! Bu tuzaklara düşmeyin!
Dolandırıcılık, Polis Ekipleri, Broşür Dağıtımı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipler ile Yunus timleri, şehrin en yoğun insan kalabalığının bulunduğu bölgeler ile noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak halkı bilgilendirdi.

Polis uyardı! Bu tuzaklara düşmeyin! - 1. Resim

Şehir merkezinde ekipler yaklaşık 2 bin 579 broşür dağıttı. Vatandaşların bu durum karşısında memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BU HATALARI YAPMAYIN

Polis ekipleri vatandaşları öncelikle kredi kartı gibi kişisel bilgileri paylaşmamaları gerektiği ve alışverişlerde internet sitelerinin orijinal olmasına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Ekipler kişisel bilgilerin hiç bir ortamda paylaşılmaması gerektiğini; vatandaştan para isteyen sahte polis, asker, hakim ve savcılara inanmamaları gerektiğini vurguladı.

Polis uyardı! Bu tuzaklara düşmeyin! - 2. Resim

Son olarak ise yaklaşan seçimler önce dolandırıcılık olaylarını hatırlatarak "Seçim bilgisi paylaşma bahanesiyle size ulaşan mail ve linklere kesinlikle tıklamayın" uyarısı yaptı.

Öte yandan vatandaşlar, "Çok iyi bir iş yapılıyor. Halkı bilgilendiriyorlar. Yapılan çalışma halk için çok güzel" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...