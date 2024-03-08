Polis tek tek uyardı! Bu tuzaklara düşmeyin!

08 Mart 2024 09:31 - Güncelleme : 08 Mart 2024 09:48

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipler ile Yunus timleri, şehrin en yoğun insan kalabalığının bulunduğu bölgeler ile noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak halkı bilgilendirdi.

Şehir merkezinde ekipler yaklaşık 2 bin 579 broşür dağıttı. Vatandaşların bu durum karşısında memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BU HATALARI YAPMAYIN

Polis ekipleri vatandaşları öncelikle kredi kartı gibi kişisel bilgileri paylaşmamaları gerektiği ve alışverişlerde internet sitelerinin orijinal olmasına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Ekipler kişisel bilgilerin hiç bir ortamda paylaşılmaması gerektiğini; vatandaştan para isteyen sahte polis, asker, hakim ve savcılara inanmamaları gerektiğini vurguladı.

Son olarak ise yaklaşan seçimler önce dolandırıcılık olaylarını hatırlatarak "Seçim bilgisi paylaşma bahanesiyle size ulaşan mail ve linklere kesinlikle tıklamayın" uyarısı yaptı.

Öte yandan vatandaşlar, "Çok iyi bir iş yapılıyor. Halkı bilgilendiriyorlar. Yapılan çalışma halk için çok güzel" ifadelerini kullandılar.