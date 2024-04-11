Polisin elini ısırıp kaçmaya çalıştı! Mezarlıkta hırsızlık yaptı

11 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:50

Adana’da Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi'ne bağlı Buruk Mezarlığında hırsızın yakalanınca polise saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Vatandaşların bayram dolayısıyla kabir ziyaretini fırsat bilen Nesrin B. isimli şahıs, yol kenarına park eden vatandaşların araçlarının camlarını kırıp hırsızlık yapmaya çalıştı.

Mezarlık etrafında bayram nedeniyle önlem alan Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kadını fark edip suçüstü yakaladı. Yakalanan Nesrin B. polise mukavemet etti. Polis şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirmek istese de kadın, polislerin ellerini ısırıp kurtulmak istedi. Bunun üzerine polis kadını güç kullanarak etkisiz hale getirdi. Kadın buna rağmen hırsız olmadığını öne sürerek polise mukavemet etmeye devam etti. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

GBT SORGUSUNDA 10 HIRSIZLIK SUÇU VE 19 YIL CEZASI ÇIKTI

Gözaltına alınan Nesrin B. emniyete götürülürken, yapılan GBT sorgusunda 10 ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüpheli kadın ifadesinde hırsızlık yapmadığını iddia etti. Nesrin B., “Polise mukavemet gösterme, hırsızlık girişimi ve mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.