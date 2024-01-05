Ponzi dolandırıcılığı nedir? Var Böyle Tipler Kıvanç Beril Talu'nun kullandığı ponzi sistemi ne demek?

05 Ocak 2024 11:32 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:57

Ponzi şeması ya da Ponzi sistemi, yatırımcılara yüksek kar vaadiyle yaklaşarak, sisteme yeni yatırımcıları çekmeyi hedefleyen dolandırıcılık yöntemidir. İlk yatırımı yapanlara, sonradan katılanların paralarıyla yapılan ödemelerle yüksek karlar vaad edilir. Ponzi ne demek? Var Böyle Tipler Kıvanç Beril Talu'nun kullandığı ponzi dolandırıcılık sistemi nedir?

PONZİ SİSTEMİ NEDİR?

Ponzi sistemi içerisine yeni yatırımcılar çekilmeye çalışılır. Ponzi şeması adı verilen listeye katılımlar sona erdiğinde, ortada gerçek bir üretim olmadığı için yeni yatırımcılara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi şeması sona erer.

PONZİ SİSTEMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ponzi sistemi, tarih boyunca birçok kez ortaya çıkmış, ancak en bilineni 1920 yılında Charles Ponzi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ponzi, posta pullarını kullanarak bir arbitraj karı elde ettiğine inandırarak kısa sürede 10.000 yatırımcıyı sisteme çekmiştir. Ancak, aslında gerçek bir kâr olmadığı için sistem çökmüş ve birçok kişi mağdur olmuştur.

Ponzi sistemi, dolandırıcılar tarafından sürekli olarak kullanılan bir taktik olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, yüksek kar vaadiyle yaklaşan ponzi sistemlerine karşı dikkatli olmalı ve bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için güvenilir finansal kurumlarla iş yapmalıdır.

Ponzi sistemi, şimdi ise Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tekrar gündeme geldi.

KIVANÇ TALU VE BERİL TALU OLAYI NE?

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yaklaşık 150 milyon liralık vurgun iddiasıyla gündeme geldi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, çifti Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına aldı.

'Ponzi Sistemi' adı verilen dolandırıcılık yönteminin kurbanı oldukları iddia edilen çift, yakın çevrelerinden topladıkları paraları kullanarak, sonrasında bu paralarla yurtdışına kaçtıkları ifade ediliyor. Polis ekipleri, olayın üzerine titizlikle gitmekte ve çiftin finansal manipülasyonlar ile ilgili detaylı bir soruşturma yürütmektedir.

Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun şu anda Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri devam ediyor. Kamuoyu, sosyal medya fenomenlerinin bu tür dolandırıcılık skandalları karşısında daha dikkatli olmaya çağrılıyor.