Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı

17 Ocak 2024 10:54 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:02

Türkiye'nin farklı farklı illerinden gelen deprem haberleri vatandaşları tedirgin ediyor.

"Depremler için günübirlik, ya da bir kaç yıl öncesinden önlem alınamaz" diyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Deprem, Türkiye'nin değişmez gerçeğidir. Deprem sanayisi kurulmalı, bireysel ile devlet geliri arttırılmalı, çağdaş eğitim ile anlayışa ulaşılmalı, iç göç önlenmeli, nüfus denetlenmeli, yasa ile yönetmeliklere uyulmalı. Yoksa depremin adı ölüm olmayı sürdürür. Bilim tek çare" dedi.

"ANADOLU GERİLDİ, GERİLDİ DURDU, BEKLEMEDE"

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Anadolu'daki depremlere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Ercan'ın açıklamaları şöyle:

Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi gerildi, durdu. Beklemede...

YANARDAĞLARLA İLGİLİ UYARMIŞTI!

Öte yandan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yanardağlar konusunda da kritik bir uyarıda bulunmuştu.

Ercan "Ağrı yanardağının şu anda içinden gürültüler geliyor. Keza Tendürek yanardağı ve Nemrut yanardağı şu anda diri. Onlar hem deprem üretiyorlar hem de türüne göre akışkan ya da patlamalı etkinliğe geçmesi her zaman için beklenebilir. Yani onlar sönmüş ya da ölü yanardağ değil.

Her zaman üretebilir onlar. Ama bunlar için Bir jeofizik ağı şart. Dünyanın her yerinde yanardağlar dinlenir. Etkinlikleri nasıldır değildir. Çünkü yanardağlar hem deprem üretirler, hem lav akıtırlar, hem de kül çıkarırlar. O küller boğucu, yakıcı olabilir. Yanardağlar sesini çıkarmıyor diye yan gelip yatmamak gerekiyor." diyere yanardağlar konusuna dikkat çekmişti.