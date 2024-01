Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik deprem uyarısı! Doğu Anadolu'daki illere dikkat çekti

12 Ocak 2024 09:25 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:38

Türkiye’nin farklı farklı illerinden gelen deprem haberleri herkesi endişelendiriyor. Deprem Bilimci Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ercan, Türkiye'nin şu an gergin olduğunu belirterek "Türkiye şu anda geriliyor. Yani bir deprem yapma hazırlığı içinde" diyerek uyarılarda bulundu.

Prof . Dr. Ercan Anadolu'daki hareketliliğe dikkat çekerek "Anadolu gergin. Gerilmesinin nedeni ise Afrika anakarasının kuzeye doğru Anadolu'yu bastırması, Arap kalkanının da güneyden bastırması ve İran'dan doğuya doğru itmesi sonucunda Türkiye gergin şu anda geriliyor. Yani bir deprem yapma hazırlığı içerisinde" dedi.

DOĞU ANADOLU'DAKİ İLLERE DİKKAT ÇEKTİ

Ercan, Doğu Anadolu’da da Hakkari, Varto, Muş, Erzincan hattının gergin olduğuna vurgu yaparak bu bölgede bir deprem beklediklerinin altını çizdi.

YANARDAĞLARLA İLGİLİ KRİTİK UYARI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yanardağlar konusunda kritik bir uyarıda bulunarak "Ağrı yanardağının şu anda içinden gürültüler geliyor. Keza Tendürek yanardağı ve Nemrut yanardağı şu anda diri. Onlar hem deprem üretiyorlar hem de türüne göre akışkan ya da patlamalı etkinliğe geçmesi her zaman için beklenebilir. Yani onlar sönmüş ya da ölü yanardağ değil. Her zaman üretebilir onlar. Ama bunlar için Bir jeofizik ağı şart. Dünyanın her yerinde yanardağlar dinlenir. Etkinlikleri nasıldır değildir. Çünkü yanardağlar hem deprem üretirler, hem lav akıtırlar, hem de kül çıkarırlar. O küller boğucu, yakıcı olabilir. Yanardağlar sesini çıkarmıyor diye yan gelip yatmamak gerekiyor." dedi.

MARMARA'DA GERGİNLİK YOK

Ercan son olarak Marmara için ise "Gergin değil, İstanbul etkilenmez" ifadelerini kullandı.