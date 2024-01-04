Quadrantid meteor yağmuru ne zaman? Quadrantid meteor yağmuru 2024! Quadrantid meteor yağmuru nereden izlenir?

04 Ocak 2024 12:57 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:57

Meteor yağmurları, bir miktar meteorun gece gökyüzündeki bir noktadan ortaya çıkarak ışık yaydığı gözlemlenen göksel bir olay olarak tanımlanır. Meteorların çoğu bir kum tanesinden daha küçüktür, bu yüzden de neredeyse tümü parçalara ayrılır ve Dünya'nın yüzeyine çarpmaz. Gökyüzündeki bu doğa olayı da izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki “Quadrantid meteor yağmuru ne zaman? Quadrantid meteor yağmuru nereden izlenir?” İşte ayrıntılar…

QUADRANTİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Quadrantidler, Ocak ayının başında zirveye çıkan ve ışıması Boötes takımyıldızında bulunan bir meteor yağmurudur. Ağustos ayındaki Perseidler ve Aralık ayındaki Geminidler , ancak Quadrantid meteorları bu iki meteor yağmuru kadar sık ​​görülmez. Diğer sağanak yağışların nedeni, zirvenin zaman aralığının son derece dar olması ve bazen sadece birkaç saat sürmesi. Üstelik meteorlar oldukça sönüktür ve ortalama görünen büyüklükleri 3,0 ile 6,0 arasındadır.

QUADRANTİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? QUADRANTİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Çoban takımyıldızından gelen Quadrantid meteor yağmuru, 4 Ocak 2024'te zirveye ulaşacak ve Türkiye'den de izlenebileceği aktarıldı. Quadrantid meteor yağmurunda saatte 120 adet "yıldız kaymasının" görülmesi ve yıldız yağmurunun 3 gece devam etmesi bekleniyor.

Kuzey Yarımküre'de izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve saat 23.00`dan sabaha kadar izlenebilecek. Quadrantid`te saatte 110 ile 120 kadar meteor atmosferden geçeceği tahmin ediliyor. Quadrantid, bitmeden önce yalnızca altı saate kadar zirveye ulaşıyor. Bir sonraki gözlem ise 12 ay sonra yapılabilir. En iyi Kuzey Yarımküre'de görüntülenen Quadrantidlerin parlak noktası Büyük Kepçe`nin hemen altında, Boötes ve Draco takımyıldızları arasında yer alır. Dünya, Güneş Sistemi boyunca ilerleyen bir kaya parçasının geride bıraktığı enkazın içinden geçerken oluşur.

Bu kaya parçalarının çoğu kuyruklu yıldızlardır, ama bazı meteor yağmurları asteroitler tarafından üretiliyor. Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için bir teleskoba ya da başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyulmaz. Quadrantid meteor yağmuru, havanın açık olduğu bölgelerde Türkiye`den de izlenebilir. Quadrantid en iyi şekilde görmek için mümkün olan en karanlık yere gitmeniz gerekir.