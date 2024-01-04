04 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:50

Sosyal medyada en çok aranan isimlerden biri olan Rahel Pekcan’ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Rahel Pekcan’ın geçtiğimiz gece yaptığı paylaşımdan sonra, “Rahel Pekcan kimdir? Rahel Pekcan nereli? Rahel Pekcan’a ne oldu?” soruları sorulmaya başlandı. İşte Rahel Pekcan’a dair araştırılanlar…

Rahel Pekcan sevgilisi Oğuzhan Emeç’i bir trafik kazasında kaybetti. Kaza dün gece saat 03.00 sıralarında İstanbul Beykoz'da meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Emeç, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık olarak 100 metre sürüklendi ve Oğuzhan Emeç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Emeç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu kayıptan sonra sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın ardından Rahel Pekcan Kimdir? Soruları sorulmaya başlandı. İşte detaylar!

RAHEL PEKCAN KİMDİR?

Rahel Pekcan, çektiği videolarla ve yaptığı paylaşımlarla tanınmaktadır. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Rahel Pekcan, özellik TikTok ve Instagram'da bilinen bir isim. Makyaj yaparken anlattığı anılar ile tanınan Rahel Pekcan adını bilhassa "Cluba giderken yanına almanız gerekenler" videosuyla tanındı.