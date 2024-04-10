Ramazan Bayramı'nda acı bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

10 Nisan 2024 12:07 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 12:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.

Kazalarla ilgili güncel verileri sosyal medya hesabından açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

''Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde; 615 trafik kazası meydana geldi.''

''431 bin 871 araç denetlendi. 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam; 2 bin 453 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.''