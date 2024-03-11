Ramazan davulcuları mesaiye başladı

11 Mart 2024 04:32 - Güncelleme : 11 Mart 2024 05:32

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. İlk teravih namazının kılınmasının ardından Müslümanlar oruç tutmak için sahura kalktı. Sahur vaktinin habercileri davulcular ise ilk mesaisine başladı.

Davulcular mesai yapacakları mahallelerde görev yerini alarak vatandaşları sahura davet etti.

Kırklareli'de davulculardan Ferit Demirören, heyecanla beklenen "On bir ayın sultanı" ramazan ayının geldiğini anımsattı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Demirören, ilk gece olması nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

Davulun sesini duyan vatandaşların evlerinin balkonlarına çıkarak kendilerini selamladığını anlatan Demirören, "Bu gece manilerle vatandaşlarımızı sahura davet ediyoruz. 21 yıldır olduğu gibi bu yıl da mesaimizin başındayız." dedi.

Şanlıurfa'da da hemen hemen her cadde ve sokağında dolaşan yüzlerce Ramazan davulcusu, vatandaşları uyandırmak için ter attı. Davulun sesiyle uyanan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu. Vatandaşlar, kendilerini sahura kaldıran davulculara teşekkür etti.