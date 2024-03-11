Ramazan'da başımıza yağacak! Meteoroloji uzmanı İstanbul havası için uyardı! Sakın çıkmayın

11 Mart 2024 22:07 - Güncelleme : 11 Mart 2024 22:26

İstanbul kış ayı boyunca dönem dönem kar yağışı için uyarı alsa da hava koşullarını hiç kar yağmadan mevsim normallerinin üzerinde tamamlayarak bahar aylarına geçiş yaptı. İstanbul'a yarın sabah saatlerinden itibaren çamur yağması bekleniyor. Afrika'dan gelen çöl tozu Avrupa ve Anadolu yakasını etkisi altına alacak. Bu sebeple uzmanlar maske takılması uyarısında bulundu. Solunum yolları rahatsızlıkları bulunanlar için havanın tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar mümkünse dışarı çıkılmamasının altını çizdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir yaptığı açıklamada “Afrika’dan gelen lodos kuvvetli havayla birlikte çöl tozlarını beraberinde getirecek. İstanbul ve çevresi, Trakya bölgesi toz taşınımı söz konusu. Bundan etkilenecek. Çukur alanlarda, Eyüp, Eminönü gibi alanlarda görülmesi yüksek” dedi.

Solunan havanın insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirten Özdemir Hava kalitesi düşecektir. İnsanlarımızın dışarı çıktıklarında özellikle sabah saatlerinde maskeyle çıkmalarında fayda var. Astım, nefes darlığı gibi göğüs hastalıkları olanlar bu havaya çıkmamalıdır. Bu İstanbul’un tüm ilçelerinde etkili olacak. Çamur etkisini göreceğiz, araçların üzerinde çatılarda sabah saatlerinde çamur etkisi görülecek" dedi.

AFRİKA ÇÖL TOZU NE DEMEK?

Afrika tozu, Sahra Çölü'nden gelen hava kütlelerindeki kum ve toz parçacıklarını ifade ediyor. Bu toz parçacıkları, güçlü rüzgarlar tarafından havaya karışır ve atmosferde uzun mesafeler kat ederek taşınabiliyor. Afrika tozu çoğunlukla rüzgarlarla taşındığı için farklı bölgelere ulaşabiliyor.

ÇÖL TOZU ZARARLI MI?

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram ve ekibinin 5 yıl süreyle 650 bin hasta başvurusunu incelediği, uluslararası bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, çöl tozlarının astım, KOAH, solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili hastaneye yatışları ve ölümleri artırdığı gösterilmişti.