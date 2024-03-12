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12 Mart 2024 19:07 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:44

Ramazan'ın ikinci gününde iftara yetişme trafiği katlandı

İstanbul'da Ramazan ayı etkisiyle akşam saati trafik yoğunluğu katlanıyor. İftara yetişmek isteyenlerin yola çıkmasıyla bu akşam yoğunluk yüzde 83'e kadar yükseldi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Ramazan&#039;ın ikinci gününde iftara yetişme trafiği katlandı
Trafikyoğunluğu, İstanbul, Ramazan

Ramazanın ikinci gününde de İstanbullu yollara akın edince trafik yoğunluğu yaşandı. Dün yüzde 70'i aşan trafik yoğunluğu bugün yüzde 80'i geçti.

İstanbul Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken Pendik ile Tuzla arasında da araç yoğunluğu görülüyor.

Ramazan'ın ikinci gününde iftara yetişme trafiği katlandı - 1. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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