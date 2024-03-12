Ramazan'ın ikinci gününde iftara yetişme trafiği katlandı

12 Mart 2024 19:07 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:44

Ramazanın ikinci gününde de İstanbullu yollara akın edince trafik yoğunluğu yaşandı. Dün yüzde 70'i aşan trafik yoğunluğu bugün yüzde 80'i geçti.

İstanbul Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken Pendik ile Tuzla arasında da araç yoğunluğu görülüyor.