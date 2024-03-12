12 Mart 2024 19:07 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:44
Ramazan'ın ikinci gününde iftara yetişme trafiği katlandı
İstanbul'da Ramazan ayı etkisiyle akşam saati trafik yoğunluğu katlanıyor. İftara yetişmek isteyenlerin yola çıkmasıyla bu akşam yoğunluk yüzde 83'e kadar yükseldi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Ramazanın ikinci gününde de İstanbullu yollara akın edince trafik yoğunluğu yaşandı. Dün yüzde 70'i aşan trafik yoğunluğu bugün yüzde 80'i geçti.
İstanbul Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken Pendik ile Tuzla arasında da araç yoğunluğu görülüyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr