Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

11 Ocak 2024 21:11 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:29

Recep ayının arifesindeki Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Regaip Kandili dolayısıyla camiiler doldu taştı. Ellerin semaya açıldığı gecede dualar edildi ilahiler söylendi.

Regaip kelimesi, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelirken, hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır.

MALATYA

Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’nın Darende ilçesinde camilerde idrak edildi. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Şeyh Hamid-i Veli Külliyesindeki camide ibadet etti.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Selçuklu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

SAKARYA

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

KOCAELİ

Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Fevziye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

SAMSUN

Samsun'da, üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Büyük Cami'de program düzenlendi.

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

DÜZCE

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

BARTIN

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

BOLU

Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Yıldırım Bayezid Camisi'nde vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Hızırbey Camisi'nde de kandil programı gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA

Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'daki camilerde idrak edildi. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.