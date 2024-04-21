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21 Nisan 2024 10:48 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:12

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cemevlerine elektrik desteği

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Cemevlerine elektrik desteği

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yönetmeliğe göre, cemevinin Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın tespitiyle aydınlatma giderlerinin ödenmesi için bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekecek.

Aranan koşulları sağlandığı tespit edilen cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği il müdürlüğünce cemevine bildirilecek.

HER YIL KONTROL EDİLECEK

Aydınlatma gideri ödenen cemevleri, il müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek. Cemevi dışında kaldığı tespit edilen, ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesinden ödenmeyecek.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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