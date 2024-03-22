Resmi Gazete'de yayınlandı: Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya

22 Mart 2024 00:48 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:53

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya’nın seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre; 21 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya’nın seçilmesine ilişkin AYM Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı.

Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti.

Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.