Rezidanslara kuryelik yapan torbacı suçüstü enselendi

16 Ocak 2024 12:38 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:45

Şişli Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evlere motosiklet veya yaya olarak uyuşturucu teslim eden şüpheli polis ekipleri tarafından adım adım takip edildi.

Şüphelinin uyuşturucu teslimi için bir rezidansa girdikten sonra güvenlikle sohbet etmeye başladığı görüldü. O esnada uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri de rezidansa doğru harekete geçti.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Girişte müşterisine çıkmayı bekleyen şüpheli, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Uyuşturucu kuryesi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinden bir miktar kokain, “marihuana” ve 2 bin TL çıktı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak” suçundan işlem yapıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.