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04 Nisan 2024 00:42 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 00:43

Rize’de feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. kontrolündeki otomobil ile R.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Rize’de feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - 1. Resim

Kazada sürücüler ile H.E., R.E, M.S., Z.P ile Y.P. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Rize’de feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - 2. Resim

Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rize’de feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - 3. Resim

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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