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Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 08:01 - Güncelleme : 21 Mart 2024 08:02

Rize'de sokak ortasında çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: 7 gözaltı

Rize’de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü.

Rize'de sokak ortasında çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: 7 gözaltı - 1. Resim

İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Bu sırada devriyede bulunan polis ekipleri taraflara ikazda bulundu. Silah kullanmaya devam edilmesi üzerine polis ekipleri gerekli müdahaleyi yaparak olay kontrol altına alındı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 acil çağrı servisine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan H.Ç. ve B.Ö.K. ve T.Ç. isimli şahısları ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

Rize'de sokak ortasında çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: 7 gözaltı - 2. Resim

Yaralanan şahısların hastanede tedavileri devam ederken olay ile ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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