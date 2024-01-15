Rögar patladı 2 ev sular altında kaldı, eşyalar çöp oldu!

15 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:37

Esenyurt’ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patladı. Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 2022 Sokak'ta bulunan İSKİ'ye ait rögar kapağının patlaması sonucu rögardan taşan pis su, iki evi bastı.

Evde bulunanlar, durumu fark ederek dışarı çıktı. Rögardan taşan pis su, evlerde maddi hasara yol açarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, su tahliye çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda su tahliye edilirken, evlerde hasar tespit çalışması yapıldı.

Evinde hasar gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“EVİMİZ LAĞIM SUYU İÇİNDE KALIYOR”

Evi hasar gören Dilek Sural, “Sürekli rögar patlıyor her seferinde böyle mağdur oluyoruz, evlerimiz mahvoluyor. İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz lağım suyu içinde kalıyor. Mağdur durumdayız, benim evimin alt katı komple su içinde, yatak, yorgan, döşeklerimiz eşyalarımızın hepsi su içinde kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı iki seferdir bu şekilde mağdur oluyoruz. Artık bir şeyler yapsınlar sürekli rögar taşıyor ve evimiz su içinde kalıyor” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN EŞYAMIZ ÇÖP OLDU”

Diğer ev sahibi Sibel Karadeniz, “Arkamızda bulunan sitelerden dolayı rögar suyu taşmış ve şu anda iki ev mağdur. Bizim ev ve komşumuzun evi su içinde. Bütün eşyamız çöp oldu. 10 kişilik bir aileyiz şu anda mağduruz" dedi.