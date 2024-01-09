Rüşvet operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

09 Ocak 2024 17:14 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:18

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

Dilekçesini valiliğe veren Şahin'in bu istifasının ardından Bilecik Belediye Meclisinde önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacak.

SEMİH ŞAHİN KİMDİR ?

Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik’te doğdu.

İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra, Balıkesir ve İstanbul’da yaşadı.

Semih Şahin'in iş deneyimleri; Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,

Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı şeklinde sıralanmaktadır.

Semih Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.