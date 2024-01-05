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    • 05 Ocak 2024 18:40 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 18:49

    Sağanağın vurduğu Hatay'da toprak kayması: Evler toprak altında kaldı

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Günlerdir Hatay’ı esir alan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış sonrası Dörtyol ilçesi Çökek yaylasında toprak kayması meydana geldi. Kullanılmayan iki yayla evi toprak altında kaldı.

    Sağanak, Hava Durumu, Yağmur

    Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da bu seferde vatandaşlar şiddetli sağanakla mücadele ediyor. Kenti 2 gündür esir alan yağışlı havanın etkisiyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları oldu.

    EKİPLER BÖLGEDE

    Dörtyol'ün Karakese Mahallesi Çökek yaylasında ise dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası yaralanma yaşanmazken, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları sürüyor.

    MGM'DEN YENİ UYARI

    MGM'nin yayınladığı güncel hava durumu raporuna göre ise bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    MGM vatandaşları; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

    HATAY 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    Sağanağın vurduğu Hatay'da toprak kayması: Evler toprak altında kaldı

    Haberler>Gündem>Sağanağın vurduğu Hatay'da toprak kayması: Evler toprak altında kaldı
    Etiketler
    SağanakHava durumuYağmur
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