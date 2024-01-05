Sağanağın vurduğu Hatay'da toprak kayması: Evler toprak altında kaldı

05 Ocak 2024 18:40 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 18:49

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da bu seferde vatandaşlar şiddetli sağanakla mücadele ediyor. Kenti 2 gündür esir alan yağışlı havanın etkisiyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları oldu.

EKİPLER BÖLGEDE

Dörtyol'ün Karakese Mahallesi Çökek yaylasında ise dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası yaralanma yaşanmazken, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları sürüyor.

MGM'DEN YENİ UYARI

MGM'nin yayınladığı güncel hava durumu raporuna göre ise bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM vatandaşları; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

HATAY 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU