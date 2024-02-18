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18 Şubat 2024 13:42 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 13:45

Sağanak barajlara yaradı! Doluluk oranları belli oldu 

Kurak geçen yazın ardından İstanbul'da baraj doluluk seviyesi yüzde 16'lara kadar gerilemişti. Megakentte 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağışlar barajların doluluk oranını yüzde 75.56'ya kadar yükseltti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Baraj, İstanbul, Doluluk

İstanbul, son dönemde yaşanan yoğun yağışların ardından barajlardaki su seviyesinde önemli bir artışa tanık oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentteki barajların ortalama doluluk oranı %75,56 seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin altında kalan yağışlar nedeniyle, İstanbul'un barajları kuruma noktasına gelmişti.

Özellikle 11 Kasım 2023 tarihinde barajlardaki doluluk oranının %16,18'e kadar düşmesi 'tasarruf' çağrılarını beraberinde getirmişti. 

Sağanak barajlara yaradı! Doluluk oranları belli oldu  - 1. Resim

Son yağışların ardından durum tersine dönerek barajlardaki su seviyeleri yeniden yükseldi. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'un barajlarında doluluk oranları yüzde 76'ya kadar dayandı.

Sağanak barajlara yaradı! Doluluk oranları belli oldu  - 2. Resim

İSKİ'nin verilerine göre 18 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

  • Alibey Barajı yüzde 76.01
  • Büyükçekmece Barajı yüzde 72.35
  • Darlık Barajı yüzde 89.81
  • Istrancalar Barajı yüzde 69.89
  • Kazandere Barajı yüzde 60.44
  • Elmalı Barajı yüzde 89.54
  • Ömerli Barajı yüzde 88.5
  • Pabuçdere Barajı yüzde 54.15
  • Sazlıdere Barajı yüzde 54.76
  • Terkos Barajı yüzde 70.32

Kaynak: TGRT Haber
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