Sağanak barajlara yaradı! Doluluk oranları belli oldu 

18 Şubat 2024 13:42 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 13:45

İstanbul, son dönemde yaşanan yoğun yağışların ardından barajlardaki su seviyesinde önemli bir artışa tanık oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentteki barajların ortalama doluluk oranı %75,56 seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin altında kalan yağışlar nedeniyle, İstanbul'un barajları kuruma noktasına gelmişti.

Özellikle 11 Kasım 2023 tarihinde barajlardaki doluluk oranının %16,18'e kadar düşmesi 'tasarruf' çağrılarını beraberinde getirmişti.

Son yağışların ardından durum tersine dönerek barajlardaki su seviyeleri yeniden yükseldi. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'un barajlarında doluluk oranları yüzde 76'ya kadar dayandı.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde: