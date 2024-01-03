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    • 03 Ocak 2024 12:50 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 12:58

    Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor 2024? Sahibinden'e neden girilmiyor?

    Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER

    Sahibinden.com gündemde yer alıyor. Gece yarısından itibaren Sahibinden.com erişim sorunu yaşanıyor. Peki “Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor 2024?” İşte detaylar!

    Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor 2024? Sahibinden&#039;e neden girilmiyor?
    Sahibinden, Sahibinden Sitesi

    Sahibinden. com kullanıcıları siteye girmede sorun yaşıyor. Kullanıcılar siteye erişim sağlamaya çalıştıkları zaman; "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor. Peki “Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor 2024?” İşte ayrıntılar…

    SAHİBİNDEN NEDEN AÇILMIYOR?

    Sahibinden.com internet sayfası kullanıcıları siteye girmede sorun yaşıyor. Bu konuya dair Instagram hesabından yapılan açıklamada, siteye erişim sağlanamamasının sebebi alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması. Sahibinden gelen açıklamanın detaylı hali şu şekilde; "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

    Sahibindenin Instagram üzerinden yaptığı açıklamanın görseli ise şu şekildedir;

    Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor 2024? Sahibinden'e neden girilmiyor?

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