Sahibinden.com'a erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten peş peşe açıklamalar

03 Ocak 2024 13:07 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 19:18

Sahibinden.com erişim sorunu devam ederken, firmadan ilk resmi açıklama geldi. Gece yarısından bu yana erişim probleminin yaşandığı sitede, mobil uygulama üzerinden erişim de sağlanamıyor.

Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı alıyor.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

SAHİBİNDEN.COM'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

İkinci bir açıklama yayımlayan Sahibinden.com, dün geceden bu yana platforma erişimde karşılaşılan sorunun alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşanan teknik sorundan kaynaklandığını, problemin en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi / firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır."

BAZI İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Sahibinden.com domain'inin süresinin dolduğu ve domain'i başka birinin satın aldığı bu nedenle erişimin sağlanamadığı iddiaları ortaya atıldı. Domain sorgulandığında ise "clientHold" şeklinde bir statü gözüküyor. ClientHold statüsü ise bir alan adının kaydının geçici olarak askıya alındığı anlamına geliyor.

Bu statü alan adı sahibinin kaydı güncellememesi veya domain kaydının geçerlilik süresinin dolması gibi nedenlerle gerçekleşebiliyor. En yaygın sebepleri arasında ödeme sorunları, yasal sorunlar gibi maddeler de yer alıyor.

Fakat domain'i başkası mı aldı yoksa başka sıkıntılar mı erişim sorununa yol açtı henüz net bir bilgi bulunmuyor.