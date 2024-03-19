Sahurda yaşanan gizemli olaylar mahalleliyi dehşete düşürdü: Davul çalan başka ilçede uyanıyor

19 Mart 2024 16:31 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:46

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi’nde yüzyıllardır sahurda davul sesi duyulmuyor. Ramazan davulcularının başına gelen esrarengiz olaylar nedeniyle kimse buna cesaret dahi edemiyor. Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor.

"DAVUL ÇALAN AKLINI KAYBEDİYOR"

Uzun yıllardır mahallede oturan Emirsultan Mahalle Muhtar Azası Şerafettin Torun, “Uzun süredir bu mahallede oturuyoruz. Burada vatandaşlar “Pilava, pilava” diyerek sahura uyandırılıyor. Çünkü burada Emirsultan Hazretlerinin davul sesinden rahatsız olduğu söyleniyor. Bir rivayete göre davul çalan bir kişi, evinde uyuduktan sonra kendini başka bir ilçede uyanmış bulmuş. Başka bir rivayete göre, kiminin davulu patlamış, kiminin de akıl sağlığını kaybetmiş. Halk arasında bu rivayet yayılınca da yüz yıllardır davulcular burada davul çalmaya korkuyor. Bu mahallede vatandaşlar, “pilava, pilava” diye sahura kaldırılıyor” diye konuştu.

Mahalle muhtarlığının koordine ettiği gençler, imsak vaktinden 1 saat önce "pilava pilava" diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura uyandırıyor.