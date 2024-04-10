Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Sakarya'da bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
10 Nisan 2024 00:06 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 00:07

Sakarya'da bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sakarya'da bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı.

Sakarya'da bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı - 2. Resim

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü çiftin doğum günü kutlamasındaki tarzı olay oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...