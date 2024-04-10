10 Nisan 2024 00:06 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 00:07
Sakarya'da bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı.
Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı