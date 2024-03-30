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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 22:08 - Güncelleme : 30 Mart 2024 22:09

Sakarya'da korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş marka otomobilin ağaca çarptığı kazada 74 yaşındaki kadın ve oğlu hayatını kaybetti, bir oğlu yaralandı. Ailenin iftara yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sakarya&#039;da korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Kaynarca Yolu’nda sürücüsünün kimliği belirlemeyen 54 AJS 659 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarptı. Kazada 74 yaşındaki anne Zeliha Biricik, ikiz çocukları Hasan Biricik ve Hüseyin Biricik yaralandı.

Sakarya'da korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti - 1. Resim

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen anne Zeliha ve ikiz çocuklarından biri hayatını kaybederken, diğer oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sakarya'da korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti - 2. Resim

Öte yandan, ailenin Kaynarca ilçesinde hayvancılık yaptığı ve iftara yetişmeye çalıştıkları öğrenilirken otomobilin paramparça olduğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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