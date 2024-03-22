Sakarya’da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

22 Mart 2024 01:21 - Güncelleme : 22 Mart 2024 01:23

Ünlü profesör, Türkiye'nin önündeki en büyük 2 tehdidi açıkladı: "Korkunç bir kabusa doğru gidiyor"

Ünlü profesör, Türkiye'nin önündeki en büyük 2 tehdidi açıkladı: "Korkunç bir kabusa doğru gidiyor"

Korkunç olay! 1,3 milyon dolar için bacaklarını kestirdi!

Korkunç olay! 1,3 milyon dolar için bacaklarını kestirdi!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette edinilen bilgiye göre, kasap reyonunda çalışan yaşındaki E.C. (15) adlı personel, çalıştığı esnada elini kıyma makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden diğer market çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

E.C.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.