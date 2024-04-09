Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı
09 Nisan 2024 00:23 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 00:23

Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde eşlerinin sözlü tartışması sonrasında silahlarını çekerek sokak ortasında çatışan iki koca tutuklandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı

Pamukova ilçe merkezinde meydana gelen olayda, N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı - 1. Resim

Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.’nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı - 2. Resim

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.’yı hastanede M.S.’yi ise olay yerinde gözaltına aldı.

Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı - 3. Resim

Husumetli oldukları öne sürülen iki ailenin çatışması ise saniye saniye güvenlik kamerasına da yansımıştı. Hususa ilişkin emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S. ve N.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orhangazi Tüneli'nde yolcular ölümden döndü!9 Nisan 2024 arefe günü Bankalar yarım gün çalışacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...