Sakarya'da üzücü olay! Genç kadının feci ölümü hüzne boğdu
Sakarya'nın Kocali ilçesinde acı bir olay meydana geldi. İşe gitmek için servisi kaçıran kadın yürüdüğü yolda kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 30 yaşındaki genç kadının ölümü sevenlerini hüzne boğdu.
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde işe gitmek için yolda yürüdüğü esnada kamyonetin çarpması neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
KAMYONETİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI
29 Şubat günü meydana gelen olayda servisi kaçıran 30 yaşındaki Merve Çelik, işe yürüyerek gittiği esnada yoğun sis sebebiyle kendisini göremeyen kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Çelik, 5 gün sonra tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
DEFNEDİLDİ
Çelik, Kocaali Alandere Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından defnedildi.