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04 Mart 2024 18:37 - Güncelleme : 04 Mart 2024 18:40

Sakarya'da üzücü olay! Genç kadının feci ölümü hüzne boğdu

Sakarya'nın Kocali ilçesinde acı bir olay meydana geldi. İşe gitmek için servisi kaçıran kadın yürüdüğü yolda kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 30 yaşındaki genç kadının ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sakarya, Kaza, Kadın

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde işe gitmek için yolda yürüdüğü esnada kamyonetin çarpması neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

KAMYONETİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI

29 Şubat günü meydana gelen olayda servisi kaçıran 30 yaşındaki Merve Çelik, işe yürüyerek gittiği esnada yoğun sis sebebiyle kendisini göremeyen kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı.

Sakarya'da üzücü olay! Genç kadının feci ölümü hüzne boğdu - 1. Resim

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da üzücü olay! Genç kadının feci ölümü hüzne boğdu - 2. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Çelik, 5 gün sonra tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Sakarya'da üzücü olay! Genç kadının feci ölümü hüzne boğdu - 3. Resim

DEFNEDİLDİ

Çelik, Kocaali Alandere Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Sakarya'da üzücü olay! Genç kadının feci ölümü hüzne boğdu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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