17 Ocak 2024 13:34 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:40
Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Türk ordusu, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına göz açtırmıyor. Son dönemde sızma girişimlerini artıran ve yeni bir saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere darbe vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TERÖRİSTLERE GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİYORUZ"
"Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."