11 Ocak 2024 21:22 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:26
Samsun'da dehşet! 11 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu
Samsun'un Bafra ilçesinde 11 yaşındaki çocuk abisinin tüfeği ile oynarken kendini vurdu.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Ç.S., evlerinin önünde abisine ait ruhsatlı tüfekle oynarken tüfek ateş aldı.
TÜFEKLE KENDİNİ VURDU
Tüfekten çıkan saçmalar çocuğun sol ayağına isabet etti. Yaralanan çocuk önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.