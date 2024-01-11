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Samsun'da dehşet! 11 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu
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11 Ocak 2024 21:22 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:26

Samsun'da dehşet! 11 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde 11 yaşındaki çocuk abisinin tüfeği ile oynarken kendini vurdu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun&#039;da dehşet! 11 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu
Tüfek, Samsun

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Ç.S., evlerinin önünde abisine ait ruhsatlı tüfekle oynarken tüfek ateş aldı.

TÜFEKLE KENDİNİ VURDU

Tüfekten çıkan saçmalar çocuğun sol ayağına isabet etti. Yaralanan çocuk önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

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tüfeksamsun
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